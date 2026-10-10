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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün sayan bu tekno-oligarklar ırkçılığı körüklüyor. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı