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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün sayan bu tekno-oligarklar ırkçılığı körüklüyor. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün sayan bu tekno-oligarklar ırkçılığı körüklüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün sayan bu tekno-oligarklar ırkçılığı körüklüyor. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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