Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi ve bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da havalimanında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi, "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına inişi sırasında Kazakistan jetleri Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nursaltan Nazarbayev Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Kazakistanlı çocuklar ve askeri bando ekibi de coşkuyla karşılayarak selamlarken Erdoğan için özel askeri geçit töreni de düzenlendi. Gökyüzünde ise Türkiye ve Kazakistan bayraklarını taşıyan taşıyan iki askeri helikopter, törene damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından Astana ziyaretinde ikamet edeceği otele geçti.

Temaslarına yarın başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Kazak mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Türkiye - Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na da katılacak olan Erdoğan, Tokayev ile anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye - Kazakistan İş Forumu Kapanışı programları yanı sıra Alem.al yapay zeka merkezi ziyareti ve akşam resepsiyona katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana temaslarını tamamlayarak Türkistan'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
