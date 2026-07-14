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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'nin babasının vefatı için taziyede bulunmak üzere Doha'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'nin babasının vefatı için taziyede bulunmak üzere Doha'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçakla Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılandı. Ziyaretin amacı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye iletmek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılandı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziyelerini iletecek.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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