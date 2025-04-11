Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı El Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirtti. - ANTALYA