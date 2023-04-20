Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı işleme tesislerini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması töreni öncesinde Filyos Limanı'nda havadan incelemelerde bulundu.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması ve devreye alma töreni bu akşam başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi Filyos Limanı'na kurulan kara işleme tesislerini havadan inceledi. Erdoğan, ardından seyir terasında toplantı yaparak çalışmalar hakkında yakından bilgi aldı. - ZONGULDAK

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