Üye Girişi
Haberler
Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç resmi törenle karşıladı.

Konuk Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Milatoviç'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
img

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
img

Gerçekleşme ihtimali çok yüksek! Yılın transferi olacak
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! G. I. Joe Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.