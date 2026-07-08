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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü

Erdoğan, NATO Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşme, uluslararası güvenlik ve ittifak konularını ele almak üzere gerçekleşti ve zirve marjında önemli bir ikili temas olarak kaydedildi. Toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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