Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in havalimanında resmi törenle karşıladığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

İBRAHİM KALIN DA KATILDI

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele dâhil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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