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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı" programında İsrail işgali altında insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Kadim Dostlar İftarı" programında Gazze'ye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi.

İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.

Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez.

İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.

Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular."

Kaynak: AA / Politika

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