Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, Türkiye'nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

GÜNDEM ATEŞKES

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

“TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR”

Erdoğan, ilerleyen günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, Türkiye'nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin, bölgede yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
