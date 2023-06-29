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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Politika

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