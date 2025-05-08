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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Sudani'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Sudani'ye protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sudani merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Sudani, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler.

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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