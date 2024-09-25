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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Türkevi'nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Türkevi'nde Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında New York'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir araya geldi. Görüşme Türkevi'nde gerçekleştirildi. İkili, toplantının içeriği hakkında bilgi vermedi, ancak önemli konuların ele alındığı düşünülüyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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