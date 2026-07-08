Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı