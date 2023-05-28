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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Bitlis'te kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Bitlis'te kutlandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Bitlis'te de kutlandı. AK Parti Bitlis İl Başkanlığı bir kutlama programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Bitlis'te de kutlandı.

Seçim sonuçlarının büyük bir kısmının açıklanmasının ardından AK Parti Bitlis İl Başkanlığı bir kutlama programı düzenledi. AK Parti önünde düzenlenen kutlama programına Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililer katıldı. Havai fişek gösterileri ve halayların çekildiği programda AK Parti İl Başkanı Engün Günceoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu birer konuşma yaptı. Program konuşmalar ve şehir turunun atılmasının ardından son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bülent Turan AK Parti Bitlis Politika Haberler

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