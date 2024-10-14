Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin mesajını vermesi gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası Berat Albayrak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ERDOĞAN "DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR" DEDİ

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

ALBAYRAK ESKİ KOLTUĞUNA MI OTURACAK?

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra tüm gözler değişmesi muhtemel isimlere çevrilmişken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başkent kulislerinde Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.