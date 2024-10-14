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Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğini açıklamasından sonra eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geri dönebileceği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Albayrak yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin mesajını vermesi gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası Berat Albayrak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ERDOĞAN "DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR" DEDİ

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

ALBAYRAK ESKİ KOLTUĞUNA MI OTURACAK?

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra tüm gözler değişmesi muhtemel isimlere çevrilmişken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başkent kulislerinde Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.

Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Davut YALANCI:

Gelsin de yine bize yatırım tavsiyesinde bulunsun bay ekonomist...

10
2
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Davut YALANCI:

Cokomelli çok güzel bir şeydir.

7
0
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Alkurt:

Bu adamı görünce sinirlerim altüst oluyor

4
1
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Birşey demedimki:

oOoOO. Bir bu eksikti. Gündem diye birşey kalmaz. Güzel fikir. Açlık, emekli, Gazze, cinayetler herşeyi unutturu bu tip Türkiye'ye:-)

3
1
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serdar kocakaya:

128 sıfırlandı galiba??

0
0
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