Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Balıkesir'e geldi. Kentte ilk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret eden Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

OTOBÜSÜ DURDURULDU

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

ERDOĞAN'IN ASKERLİK FOTOĞRAFI

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.