Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti hedef alan sözlerine Akşener'den tek cümlelik yanıt: Edep yahu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik, "14 Mayıs'ta bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar." sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tek cümlelik bir tepki geldi. Erdoğan'ın sözlerini alıntılayıp paylaşım yapan Akşener, "Edep yahu!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndan toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Aydın'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

"ÖYLE BİR ÇAKALIM Kİ BİR DAHA BELLERİNİ DOĞRULTAMASINLAR"

Muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal, Menderes'e ait olan 'Yeter söz milletindir' ifadesine çöküyor. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. 'Yeter söz milletindir' sloganı rahmetli Menderes'ten sonra bize aittir. Bunlarda yüz yok ki bunları sahipleniyorsun. 14 Mayıs'ta bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" ifadelerini kullandı.

"EDEP YAHU"

Erdoğan'ın sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Edep yahu!" dedi.