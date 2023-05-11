Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde dikkat çeken anons: İnce'ye gönül verenler, yeriniz milletin adamının yanıdır

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi büyük yankı uyandırdı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde ise sahneden dikkat çeken bir anons yapıldı. Erdoğan'ın yanında konuşan bir kişi kalabalığa seslenerek, "Bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz, sizin yeriniz şantajcıların kasetçilerin yanı değil milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki çeşitli iddiaların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE İNCE ANONSU

Bu gelişme seçime 2 gün kala büyük yankı uyandırırken aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sahnedeki sunucu, kalabalığa seslenerek İnce taraftarlarına çağrı yaptı.

"SİZİN YERİNİZ KASETÇİLERİN YANI DEĞİL, ERDOĞAN'IN YANIDIR"

Anonsta şu ifadeler yer aldı: "7'li masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz, sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise o anlarda mitinge katılan kalabalığı selamladığı ve sahnedeki çocukları sevdiği görüldü.