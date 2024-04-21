Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 2.5 saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. İstanbul'daki kritik zirve dünya basınında geniş yer buldu. İsrail basını zirvedeki 'siyasi sembolizm'i yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan, dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı ve 2.5 saat sürdü.

Zirve dünya basınında geniş yer buldu. 'Türk lider Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısında bulundu' Manşetini atan Al Jazeera ' Türkiye cumhurbaşkanı, 'İsrail'e karşı en güçlü tepkinin ve zafere giden yolun birlik ve bütünlükten geçtiğini' söylüyor' dedi.

Bloomberg 'Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısında bulundu' dedi. İngiliz Guardian 'Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı' manşeti ile çıktı.

Haberde ' Türkiye cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi' denildi.

,İSRAİL BASINI 'SİYASİ SEMBOLİZM'İ YAZDI

İsrail merkezli Haaretz haberinde 'Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan'ın ofisi, ikilinin Gazze'de kalıcı ateşkes için gerekli adımları ve Gazzelilere sürekli ve sürekli insani yardım ulaştırılması ihtiyacını görüştüğünü söyledi' ifadesine yer verdi.

Bir başka İsrail gazetesi Jerusalem Post zirvede verilen 'siyasi mesajı' manşetine taşıdı.

Jpost 'Siyasi sembolizm: Türkiye, Hamas liderlerini Hamas bir devletmiş gibi ağırlıyor' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı, hafta sonu Hamas liderlerini, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın bölgede artan nüfuzunu ve gücünü yansıtan son derece sembolik ve önemli toplantılarda ağırladı.'

Hindistan merkezli NDTV İstanbul'daki zirveyi 'Türk Başbakan Erdoğan İstanbul'da Hamas Lideriyle Görüştü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İran merkezli PressTv'nin manşeti 'Türkiye Gazze savaşında arabuluculuk yapmaya çalışırken Hamas lideri Erdoğan ile görüştü' oldu.

Haberde 'Filistin direniş hareketinin politbüro başkanı, Ankara'nın İsrail'in Gazze'de devam eden saldırganlığına son verme çabalarında daha etkili bir rol oynamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi' denildi.

'TÜRKİYE KENDİSİNİ ARABULUCU OLARAK KONUMLANDIRMAYI HEDEFLİYOR'

France 24 haberinde 'Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor' yorumunu öne çıkardı.

France 24'e konuşan London School of Economics'in misafir araştırmacısı Selin Nasi, "Türkiye'nin kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı ve belki de Katar'ın rolünü üstlenmeyi hedeflemesi oldukça muhtemeldir" dedi.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmelerin yapıldığı bir gün geçirdi' diyen Euronews, Türkiye'nin aynı dönemde hem Mısır hem de Hamas yetkililerini ağırladığına dikkat çekti.

Proto Thema 'Dolmabahçe'de gerçekleşen toplantıda Hamas'ın güçlü isimlerinden ve rehinelerin kilit müzakerecisi Halid Meşal de hazır bulundu' dedi.

Bir başka Yunan gazete Kathimerini 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İstanbul'da karşıladı ve onunla Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım sağlanması çabaları hakkında görüştü' dedi.