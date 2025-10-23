Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. 28 Ekim'de Beştepe'de yapılacak görüşmeye DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 28 Ekim'de Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşme, taraflar arasındaki üçüncü buluşma olacak.

GÖRÜŞME 28 EKİM'DE BEŞTEPE'DE

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süre içinde görüşeceğini duyurmuştu. Yeni takvime göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti 28 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

13 YIL SONRA İLK TEMAS 10 NİSAN'DA

Heyet ile Erdoğan arasındaki ilk görüşme 10 Nisan'da gerçekleşmiş, 13 yıl aradan sonra yapılan bu temas dikkat çekmişti. Görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katılmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Taraflar, ikinci kez 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti. Bu görüşmede heyette Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alırken, toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

GÖRÜŞME ÖNCESİ DEM PARTİ MERKEZİNDE HAZIRLIK

İmralı Heyeti'nin, daha önce İmralı Adası'ndaAbdullah Öcalan ile görüştüğü ve ardından Beştepe ziyaretinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Yeni görüşmenin, önceki temaslarda gündeme gelen başlıkların devamı niteliğinde olması bekleniyor.

Yorumlar (1)

mehmet ali özkan:

Utanmayacak mısın ? Hadi utanmıyorsun , hangi yüzle oy isteyeceksin ? Yoksa seçim de mi olmayacak ?

