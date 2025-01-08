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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

emekli asgarili düşmanı reisimiz gellllll seçimeee geeelll

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