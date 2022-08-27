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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Erdoğan ve Aliyev görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Politika Haberler

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