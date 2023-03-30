Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özhaseki'nin "İYİ Parti" diyaloğu parti grubuna damga vurdu

AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğanİ İYİ Parti'den istifa eden bir meclis üyesine AK Parti rozeti taktı. O anlarda Erdoğan yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" dedi. Özhaseki ise "Dağılıyor efendim" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasındaki dikkat çeken bir diyalog kameralara yansıdı.

"NE OLUYOR BU İYİ PARTİ'YE?"

Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek dünkü grup toplantısı sırasında AK Parti'ye katıldı. Akpınar'a rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Mehmet Özhaseki ise gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde yanıt verdi.

İYİ PARTİ LİDERİ İLE POLEMİK YAŞADI

Öte yandan Erdoğan grup toplantısının ardından katıldığı canlı yayında da İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Erdoğan, "Biz bir şeyi yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan." ifadelerini kullandı. Akşener ise yanıt paylaşımında, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." dedi.