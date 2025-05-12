Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA