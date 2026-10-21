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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz"

Kaynak: AA