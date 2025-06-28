Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglara bir yenisi daha eklendi. Bir seyahati öncesi uçağa binmek üzereyken kendisine yaklaşan bir vatandaş, elini öpmek istediğini belirtti.

ÖNCE DURAKSADI SONRA ELİNİ UZATTI

Vatandaşın bu isteği karşısında kısa bir duraksama yaşayan Erdoğan, talebi geri çevirmedi. O anlar çevredeki kameralar tarafından da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü.