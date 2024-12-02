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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

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Katıldığı etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticaret üzerinden protesto eden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiğini savunan aktivistler tarafından protesto edilmişti.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN İŞLEM YAPILDI

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

29 Kasım'da gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan 9 kişinin gözaltı süreleri cumartesi günü 1 gün uzatıldı. İfadeleri dün tamamlanan protestocular bugün savcılığa sevk edildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

"SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA" DEMİŞTİ.

Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını protesto edenlere, "Yavrum siyonistlerin burada dili, ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEr San:

Protesto hakkı evrenseldir , dünyanın her yerinde bir haktır. Özal'ı da , Erbakan'ı da Demirel'ide protesto ettiler , ama hiçbir Erdoğan gibi toleranssız davranmadı. Küfür varsa, şiddet varsa , hakaret varsa tutukla tabi ama adamlar sadece düşünce ifade etmişler . Bakın bunun ucu nereye gider biliyormusunuz? Yarın CHP iktidara gelir, bugün iktidar neyi savunuyorsa onları içeri aldırır. Bu hoşgörüzlüğün sonu yoktur.

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Haber YorumlarıD:

İsraille ticaret var mı yok mu onu söyle milletin bunu bilmeye hakkı var.

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Haber YorumlarıSoner Tekin:

adalet yerin bin kat dibine girdi suçları ney sadece eleştiri

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Haber YorumlarıRealist:

Bu demek oluyorki devlet demokratik işlemiyor. rejim devleti olmuş anlamina geliyor. Sonra suriyeye siyasi baski yapiliyor meclise teroristleri eklemeleri icin. Ne tezatlik bu

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Haber Yorumlarıtarık usta:

hakaret yokki

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