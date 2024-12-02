Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiğini savunan aktivistler tarafından protesto edilmişti.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN İŞLEM YAPILDI

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi salonda, kongre merkezi önünde de İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

29 Kasım'da gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan 9 kişinin gözaltı süreleri cumartesi günü 1 gün uzatıldı. İfadeleri dün tamamlanan protestocular bugün savcılığa sevk edildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

"SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA" DEMİŞTİ.

Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını protesto edenlere, "Yavrum siyonistlerin burada dili, ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" yanıtını vermişti.