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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkar davranmanın telafisi ve kazası olmaz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı