Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, ardından eserleri inceledi. Açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, İstanbul Valisi ve AK Parti İstanbul İl Başkanı da yer aldı.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. - İSTANBUL

