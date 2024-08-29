Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı.