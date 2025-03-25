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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bulunan çocukları da sevdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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