Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bulunan çocukları da sevdi.