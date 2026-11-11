Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de oradaki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlara yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı