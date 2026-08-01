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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz; terör engelini aradan çekip alarak, Türkiye’yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz; terör engelini aradan çekip alarak, Türkiye’yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz; terör engelini aradan çekip alarak, Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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