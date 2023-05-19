Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika