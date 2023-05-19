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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport'ta vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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