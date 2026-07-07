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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Stubb'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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