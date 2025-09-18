Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas, ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.