Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkentini tüm dünyaya tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomatik temaslardan ziyade kentin beklenmedik şehircilik başarısıyla dünya gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomatik temaslardan ziyade kentin beklenmedik şehircilik başarısıyla dünya gündemine oturdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetiyle gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı konvoyunun geçişi sırasında kaydedilen görüntüler, kısa sürede küresel çapta viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Addis Ababa'nın geniş bulvarlarını, titizlikle planlanmış caddelerini ve modern mimarisini hayranlıkla takip etti. Afrika'nın yükselen yıldızı olarak görülen başkentin düzenli yerleşimi ve temizliği, "ezber bozan bir şehir" yorumlarını beraberinde getirdi.

Küresel kıyaslama: "Neden bizim yollarımız böyle değil?"

Görüntülerin yayılmasının ardından dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcı, kendi ülkelerindeki şehirleşme sorunlarını Addis Ababa üzerinden eleştirmeye başladı. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok kişi, Etiyopya'daki yol standartlarını ve trafik düzenini kendi metropolleriyle kıyasladı.

Özellikle gelişmiş ülke vatandaşlarının, "Neden bizim yollarımız bu kadar düzenli ve geniş değil" sorusunu sorması dikkat çekerken, Addis Ababa'nın kaosun uzağındaki sakin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Estetik ve düzenin buluşması: Göz yormayan mimari

Konvoyun geçişi esnasında kadraja giren caddeler, sadece genişliğiyle değil, görsel estetiğiyle de şaşırttı. Şehrin dokusunu bozan devasa ve karmaşık tabelalardan arındırılmış, gözü yormayan sade mimari yapı sosyal medyada en çok konuşulan unsurlar arasında yer aldı.

Geniş şeritli modern bulvarları, görsel kirlilikten arındırılmış estetik mimarisi ve Avrupa standartlarını aratmayan şehircilik disipliniyle Addis Ababa, adeta düzenin ve temizliğin simgesi haline geldi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan