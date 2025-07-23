Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erzurum Kongresi Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum Kongresi Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir Kongre'de 'Manda ve himaye kabul olunamaz' ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kongrenin istiklal mücadelesindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Erzurum Kongresi'nin bölgesel olarak planlanmasına rağmen, milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Kongre'de 'Manda ve himaye kabul olunamaz' ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır" dedi.

Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılığın bugün de birlik ve beraberliğin temeli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ruhun Türkiye Yüzyılı hedefinde en büyük güç olduğunu belirtti.

Erdoğan mesajını, "Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı. - ANKARA