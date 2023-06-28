Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüşerek, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti."