Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı andı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı