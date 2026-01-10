Haberler

Erdoğan, Endonezya Bakanlarını Kabul Etti

Erdoğan, Endonezya Bakanlarını Kabul Etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

