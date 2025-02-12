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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'daki Temaslarını Tamamlayarak Pakistan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'daki Temaslarını Tamamlayarak Pakistan'a Gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Erdoğan, Endonezya Havalimanı'nda Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Endonezya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'daki temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Asya turunun son durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıktı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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