Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti
Asya-Pasifik turu kapsamında gittiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verildi. Liderler ve heyetlerin katıldığı yemekte, iki ülkenin kültürel sembolik müzikleri dinletildi. Mehter Marşı çalındığı esnada Erdoğan marşa eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya'dan sonra Endonezya'ya gitti. Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmelerde bulundu. İki lider iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzaladı.
ERDOĞAN MEHTER MARŞINA EŞLİK ETTİ
Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti.