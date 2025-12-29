Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı bir şekilde devam ettireceğiz"

Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan emniyet mensupları için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
