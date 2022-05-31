Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Acımasız zarar vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Acımasız zarar vermeye devam ediyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, tam aksine çok fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmak için bazı hazırlıklar yapıyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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