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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA