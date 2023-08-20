Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası 100 Metre Finali'ni izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası 100 Metre Finali'ni izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası 100 Metre Finali'ni izledi. Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları kapsamında Karmelita Manastırı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ayaküstü sohbet etti. - BUDAPEŞTE