Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.