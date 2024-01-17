Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme hakkında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul ettiği belirtildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.