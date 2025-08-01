Erdoğan: Gençler Türkiye'nin Geleceği

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dosta güven veren, duruşuyla dimdik ayakta gençler, burada Türkiye'nin istikbali var, aydınlık yarınları var. Burada Türkiye'yi özellikle Ortadoğu'nun, Balkanların ve Kafkasya'nın umudu gençliği var." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika